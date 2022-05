Trainer Ivica Osim: »Ich kann mich nicht mehr freuen. Freude gibt es nach all dem, was in meiner Heimat passiert ist, nicht mehr«

Es war für ihn die schönste und die furchtbarste Zeit zugleich, jene Neunzigerjahre, in denen sich das Schicksal des Ivica Osim entschied. Osim hatte seine größten Erfolge, er war sportlich im Himmel, gleichzeitig erlebte er die Hölle, als in seiner Heimat der Krieg herrschte. Ivica Osim, gestorben am Sonntag im Alter von 80 Jahren, war der letzte Nationaltrainer Jugoslawiens, er war Kronzeuge des Zerfalls des Staates, in dem er groß geworden war, als Bosnier musste er mit ansehen, wie seine Heimat geschändet wurde.

»Ich kann mich nicht mehr freuen. Freude gibt es nach all dem, was in meiner Heimat passiert ist, nicht mehr«, hat Osim einmal gesagt. In Sarajewo ist er geboren, für die jugoslawische Nationalmannschaft hat er gespielt, 1968 wurde er ins Allstar-Team der Europameisterschaft berufen, sein Spitzname war »der Strauß von Zeljo«. Weil er sich so tänzelnd auf dem Platz bewegte, weil er auf dem Platz immer den Überblick behielt. Nicht, weil er den Kopf in den Sand steckte.

Berufung im Trainerjob Aber seine wahre Berufung fand Osim erst im Trainerberuf, das jugoslawische Olympiateam führte er 1984 in Los Angeles zur Bronzemedaille. In seinem Team waren Könner wie der VfB-Profi Srecko Katanec, wie der Mittelfeldregisseur Dragan Stojkovic. Einige von ihnen begleiteten ihn, als er zwei Jahre später das Amt des Nationaltrainers übernahm. Osim hatte eine Truppe von Hochbegabten zur Verfügung, als er mit besten Erwartungen zur WM 1990 nach Italien fuhr. Serben, Kroaten, Bosnier, Dejan Savicevic, Alen Boksic, Davor Suker, Robert Prosinecki, Darko Pancev, ein Star-Ensemble, vollgesogen mit Talent.

Bild vergrößern Choreografie der Sturm-Graz-Fans mit Osims Konterfei Foto: GEPA pictures/ Mario Buehner / imago images/GEPA pictures

Und doch schienen alle Illusionen schon im ersten Spiel verflogen, die Jugoslawen wurden überrollt von einer deutschen Mannschaft, die von der ersten Minute an demonstrierte: Hier will ein Team Weltmeister werden. Lothar Matthäus' Sololauf vor dem 1:0 ist Fußball-Geschichte, das Bild, wie Ivica Osim auf der Bank das Gesicht in den Händen vergräbt ebenso. Und doch ging für beide Teams die Reise weiter: Deutschland holte den Titel, Jugoslawien schaffte es immerhin bis ins Viertelfinale, bevor man gegen Diego Maradonas Argentinien im Elfmeterschießen scheiterte. Osim und seine Jugoslawen, gereift noch einmal durch den Gewinn des Europapokals der Landesmeister von Roter Stern Belgrad 1991, wollten bei der Europameisterschaft 1992 ihr Meisterstück machen. Dann kam der Krieg, Jugoslawien wurde zunächst von der EM ausgeschlossen, um danach gar nicht mehr zu existieren. Und für Ivica Osim brach die Welt zusammen. Als seine Heimatstadt Sarajewo von serbischen Truppen beschossen wurde, trat er vom Amt zurück.

Bild vergrößern Ivica Osim in seiner aktiven Zeit als Spieler Foto: imago sportfotodienst / imago images/VI Images

Er kämpfte mit sich, soll er sein Land verlassen oder nicht, 1994 war die Entscheidung gefallen. Der Manager von Sturm Graz, Heinz Schilcher, der mit Osim als Spieler zusammen bei Racing Straßburg unter Vertrag gestanden hatte, erinnerte sich seines Kollegen und engagierte ihn als Grazer Coach. Und während der Krieg in Bosnien immer grausamer wurde, während Osim in Gedanken bei seinen Freunden, bei seiner Familie war, während er sich immer wieder gegen den Krieg aussprach, ging er gleichzeitig daran, Sturm Graz zu den erfolgreichsten Jahren seiner Vereinsgeschichte zu verhelfen. Zunächst wurde das Team um den Torjäger Ivica Vastic zweimal Vizemeister, dann zweifacher Pokalsieger, 1998 feierte Sturm den ersten Meistertitel seiner Klub-Historie. Damit nicht genug: Dreimal nacheinander schaffte es Sturm in die Gruppenphase der Champions League, der Rivale RB Salzburg kann davon erzählen, wie schwierig das ist.

Bild vergrößern Osim als Japans Nationaltrainer Foto: via www.imago-images.de / imago images/AFLOSPORT

In der Saison 2000/2001 beendete Graz die Gruppenphase als Erster, ein österreichisches Team als Gruppensieger in der Champions League, das muss man sich mal vorstellen. Mit für Osims Art typischen Resultaten: 3:0 gegen Galatasaray, 0:5 bei den Glasgow Rangers, 2:0 über Monaco, 0:5 in Monaco, 2:0 gegen die Rangers, 2:2 in Istanbul. Hopp oder top, fliegende Fahnen, es war immer etwas los damals im Schwarzenegger-Stadion von Graz. Osim sagte: »Ich verliere lieber, als ich 0:0 spiele.« Legendäre Monologe Ohnehin liebte er es, über Fußball zu dozieren. Seine Pressekonferenzen waren höchste Unterhaltung, die Journalisten liebten es, ihm zuzuhören. Osim hob gerne zu Monologen an, in denen er alles und jedes miteinander verknüpfte, den Fußball und das Leben. Als »Fußball-Weisen« haben sie ihn in Österreich deswegen bezeichnet, als Philosophen, und immer schwang auch die Schwermut bei ihm mit. Mitten in der Spielanalyse flocht er gerne Sätze ein wie: »Geld ist Glück und Unglück. Zu viel ist gefährlich, für zu wenig will keiner arbeiten.« Oder: »Fußball ist praktisch das einzige Spiel, wo die bessere Mannschaft verlieren kann. Fußball ist sehr leicht, und alles, was leicht ist, ist auch schwer.« Der bosnische Johan Cruijff.