»The Sun«: »Puh! Was für ein Rennen, gewonnen von Ferraris Carlos Sainz.«

»The Telegraph«: »Dies war ein Theater-Bildteppich, der von Zhou Guanyus grauenhaftem Überkopf-Crash bis hin zu Lewis Hamiltons glorreichem doppelten Überholmanöver reichte (...). (...) Irgendwie bahnte sich Carlos Sainz einen Weg durch den Tumult und sicherte sich seinen ersten Sieg (...).«

»The Guardian«: »Ein erster Sieg in der Formel 1 ist unvergesslich, und Carlos Sainz wird sich zweifellos noch lange an seinen Sieg in einem spannenden und dramatischen britischen Grand Prix erinnern.«