Die Szene des Spiels: Im Grunde kann man sich dieses Spiel noch einmal 90 Minuten lang anschauen und sich eine von mindestens 20 Szenen katalanischer Offensivkunst heraussuchen. Jede Szene wäre es wert. Beispielhaft herausgegriffen der Angriff, der nach einer halben Stunde zum 3:0 für den FC Barcelona führte. Die Abwehr des VfL Wolfsburg wurde mit zwei, drei Pässen aus den Angeln gehoben, Maria Torrejon strebte auf Torfrau Almuth Schult zu, legte perfekt zurück in die Mitte, in der Jennifer Hermoso vollstreckte. Traumhaft.

Das Ergebnis des Spiels: Ein Champions-League-Halbfinale, das 5:1 endet – einem Ergebnis, mit dem der VfL Wolfsburg noch allerbestens bedient ist. Aitana Bonmati (3. Minute), Caroline Graham Hansen (10.), Jennifer Hermoso (33.) und zweimal Weltfußballerin Alexia Putellas (43./82) trafen für Barca, Jill Roord "verkürzte" auf 1:4. Es hätte 10:2 ausgehen können, ausgehen müssen.

Die erste Hälfte: Ein Rausch in blaurot. Die Elf von Trainer Jonatan Giraldez überrannte, überspielte die Gäste nach allen Regeln der Kunst. Und das Wort Kunst ist in diesem Fall kein Hilfsausdruck. Selten hat man in den vergangenen Jahren auf diesem Niveau ein Team gesehen, das einen solchen qualitativ starken Gegner wie den VfL Wolfsburg dermaßen in die Einzelteile zerlegt. Ein Schauspiel, und die Wolfsburgerinnen konnten sich zur Pause beim Stand von 0:4 immerhin damit trösten, dass sie ihren Enkelkindern erzählen können: Ja, ich war an diesem Abend dabei. Ich habe die Gala miterleben dürfen.

Die zweite Hälfte: Eigentlich wie die erste, nur mit dem Unterschied, dass Almuth Schult im Tor des VfL sich auf Barca-Niveau steigerte und Weltklasseparaden im Minutentakt zeigte. Am Ende hatte das Team von Trainer Tommy Stroot die Halbzeit unglaublicherweise sogar 1:1 ausgeglichen gestaltet, wo es doch mindestens vier weitere Treffer hätte kassieren müssen. Irgendwann hatte Barcelona zwischendurch die Latte getroffen, und die Szene wurde nicht mal mehr im Fernsehen wiederholt. Spielerin des Spiels: Sträflich, aus dieser fantastischen Elf des FC Barcelona jemanden herauszuheben. So muss man denn konsequenterweise Almuth Schult zur Woman of the Match küren. Was die 31-Jährige in einem ihrer letzten Auftritte für den VfL hielt, war teilweise intergalaktisch. Schult verhinderte nicht Schlimmeres, sie verhinderte das Schlimmste. Die höchste Champions-League-Niederlage des VfL in seiner Geschichte war es dennoch.

Bild vergrößern Almuth Schult wieder mal geschlagen, Barcelona bester Laune Foto: Joan Monfort / dpa

Statistik des Spiels: Es war das 40. Pflichtspiel des FC Barcelona in dieser Saison, alle 40 Spiele hat man gewonnen. Kurzpassspiel lange Bälle, Dribblings, Distanzschüsse, Kombinationen – ein Spiel annähernd in Perfektion. Am Schluss standen in der Statistik 33 Torschüsse, 22 davon direkt aufs Tor, fünf ins Tor. Die Kulisse des Spiels: Eigentlich hatte man sich im Vorfeld auf dieses Thema kapriziert. 91.648 Zuschauerinnen und Zuschauer im Camp Nou, passend zu diesem Abend wieder ein Publikums-Weltrekord, und selbst die 300 Fans aus Wolfsburg Angereisten dürften es nicht bereut haben, unter diesen 91.000 gewesen zu sein. Eine einzige große Fiesta des Fußballs der Frauen. In Barcelona lieben sie dieses Team, und sie haben allen Grund dazu.