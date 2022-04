33. Joker-Tor Eingewechselter Petersen bringt Freiburg den Sieg in Frankfurt

Der SC Freiburg hat sich 2:1 (1:0) gegen Eintracht Frakfurt durchgesetzt. Vincenzo Grifo brachte die Gäste in Hälfte eins in Führung (27. Minute), nach Wiederanpfiff glich Filip Kostić (54.) aus. Dann war es abermals Nils Petersen, der sieben Minuten nach seiner Einwechslung den Gästen in Frankfurt am Main den Sieg bescherte (69.).