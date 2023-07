Pyrotechnik in Massen und Fanrandale: Eintracht Frankfurt ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes mit einer heftigen Strafe in Höhe von 414.100 Euro belegt worden. Mit dem Urteil vom Mittwoch wurden Vorfälle bei insgesamt fünf Spielen des Bundesligisten geahndet, teilte der DFB mit. Nachdem die Hessen wegen etlicher Fanvergehen zuvor schon 447.100 Euro zahlen mussten, stiegen die Geldstrafen des Vereins in der Saison 2022/23 auf die Rekordsumme von 861.200 Euro.