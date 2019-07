+++ Transferticker +++ Hinteregger wieder in Augsburg, Frankfurt muss warten

GERÜCHTE

Eintracht Frankfurt muss sich gedulden

Europa League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt bestreitet bereits am 25. Juli in der zweiten Qualifikationsrunde das erste Pflichtspiel. Bis dahin wird Trainer Adi Hütter eher nicht seinen Wunschkader zur Verfügung haben. Die Frankfurter wollen mit den bisherigen Leihspielern Martin Hinteregger, Kevin Trapp und Sebastian Rode weitermachen, doch derzeit ist bei allen drei Spielern noch keine Einigung in Sicht.

Torhüter Trapp steht bei Paris Saint-Germain unter Vertrag, beim französischen Meister ist die Situation im Tor noch ungeklärt. Nach dem Abgang von Gianluigi Buffon hat PSG mit Trapp, Alphonse Areola und Marcin Bulka drei Torhüter unter Vertrag, deshalb erhält der Nationalspieler vorerst keine Freigabe. Das bestätigte Eintracht-Sportdirektor Fredi Bobic auf der Webseite des Vereins. Die portugiesische Zeitung "Record" berichtet von einem Interesse des FC Porto an Trapp.

Innenverteidiger Hinteregger ist beim FC Augsburg wieder ins Training eingestiegen, kann wegen einer Rippenverletzung derzeit aber nicht in vollem Umfang mittrainieren. Frankfurt möchte den Leistungsträger der vergangenen Rückrunde fest verpflichten, doch derzeit finden keine Gespräche zwischen den Klubs statt. Ein erstes Angebot in Höhe von zehn Millionen Euro soll Augsburg abgelehnt haben. FCA-Präsident Klaus Hofmann hofft auf einen Verbleib Hintereggers.

Rode steht bei Borussia Dortmund unter Vertag, fehlt derzeit jedoch verletzt. Laut Bobic will die Eintracht Gespräche mit dem BVB "in den nächsten Wochen intensivieren".

Henrichs beim FC Bayern im Gespräch

Benjamin Henrichs kann sich einem Medienbericht zufolge einen Wechsel von der AS Monaco zum FC Bayern München vorstellen. Das Angebot der Bayern sei aber zu gering, berichtete die französische Sportzeitung "L'Équipe". Demnach sollen die Münchner 25 Millionen Euro bieten, Monaco wolle aber mindestens 35 Millionen Euro für Henrichs erlösen.

Der Verteidiger sei wegen seiner geringen Spielzeit in Monaco frustriert, erklärte die Zeitung. Bisher haben die Bayern die französischen Weltmeister Lucas Hernández und Benjamin Pavard für die Abwehr verpflichtet.

Stark bleibt "Stand jetzt" bei Hertha BSC

Innenverteidiger Niklas Stark war bereit für einen Transfer zu einem größeren Klub, doch derzeit rechnet er mit einem Verbleib bei Hertha BSC. "Stand jetzt bleibe ich hier. Ich konzentriere mich zu hundert Prozent auf meine Aufgaben hier und freue mich auf die Arbeit mit dem neuen Trainerteam", sagte der 24-Jährige, der zuletzt zweimal von Bundestrainer Joachim Löw für das Nationalteam nominiert worden war. Einen Wechsel im Sommer will er aber nicht kategorisch ausschließen: "Jeder weiß, die Transferperiode geht bis Ende August. Bis dahin kann im Fußball noch viel passieren."

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge war Ende Juni eine Ausstiegsklausel aus seinem bis 2022 laufenden Vertrag ausgelaufen. Vergangene Saison war mehrfach über ein Interesse anderer Klubs spekuliert worden, Stark spielt seit 2015 bei den Berlinern. Zuletzt hatte der neue Hertha-Trainer Ante Covic im "Kicker" erklärt, dass er "fest" mit dem Abwehrspieler plane.

Zidane vor Wechsel zu Racing Santander

Torwart Luca Zidane, Sohn von Real Madrids Trainer Zinédine Zidane, steht laut Medienberichten in Spanien vor einer Ausleihe zu Zweitliga-Aufsteiger Racing Santander. Der 21-Jährige spielte zuletzt hauptsächlich in der Reserve von Real. In der ersten Mannschaft ist der Belgier Thibaut Courtois Stammkeeper, dahinter baut Zidane senior auf den Costa-Ricaner Keylor Navas und den ukrainischen U20-Weltmeister Andrej Lunin. Luca Zidane bestritt bislang lediglich ein Spiel für die erste Mannschaft von Real.