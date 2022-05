Pressestimmen zu Frankfurts Triumph in der Europa League »Grausames Sevilla«

Fußballfest der Außenseiter: Eintracht Frankfurt hat 42 Jahre nach dem Gewinn des Uefa -Pokals den zweiten internationalen Titel der Vereinsgeschichte geholt. Der Fußball-Bundesligist triumphierte im Finale der Europa League am Mittwochabend in Sevilla mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers . Beide Klubs sind keine Dauergäste in der Königsklasse. Die Rangers warten seit 1972 auf einen Europapokal.

»Daily Mail«: »Es endete mit Herzschmerz, aber was für eine herausragende Reise die Rangers in dieser Saison in Europa hingelegt haben... diejenigen, die in Sevilla dabei waren, werden noch jahrelang Geschichten davon erzählen.«

»The Sun«: »Der märchenhafte Lauf der Rangers durch Europa endete mit einem Debakel, nachdem Aaron Ramsey den entscheidenden Elfmeter gegen Eintracht Frankfurt verschoss.«

»The Scottish Sun«: »Cruella Sevilla (Grausames Sevilla). Rangers scheitern nach Niederlage im Elfmeterschießen an der letzten Hürde«