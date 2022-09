Rund um die als Hochrisikospiel eingestufte Champions-League-Partie von Eintracht Frankfurt bei Olympique Marseille ist es zu Ausschreitungen gekommen. Nach mehreren Zusammenstößen außerhalb des Stadions schossen Anhänger beider Fanlager auch vor dem Anpfiff am Dienstag im Stade Vélodrome Pyrotechnik in die jeweils anderen Fanblöcke, die Polizei positionierte sich daraufhin im Frankfurter Block. Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die französische Präfektur berichtet, sollen deutsche Anhänger auf der Tribüne zudem den Hitlergruß gezeigt haben. Videoaufnahmen der verbotenen Geste kursierten am Abend in den sozialen Netzwerken.