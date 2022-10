Frankfurts Remis gegen Tottenham Kolo Muanis Grenzen

Das Ergebnis: Es fielen keine Tore in Frankfurt, 0:0 endete das Spiel gegen die Spurs. Hier geht es zum Spielbericht.

Richtig abgebogen: Wofür wollen die Anhänger von Eintracht Frankfurt stehen? Das wird im Umfeld des hessischen Bundesligisten spätestens seit der Eskalation beim Champions-League-Spiel in Marseille diskutiert. Da sind zum einen die vielen stimmungsvollen Auftritte in der Europa League der vergangenen Jahre, egal ob in Frankfurt oder auswärts mit zehntausenden Fans. Zur europäischen Geschichte der Eintracht gehören jedoch auch Ausschreitungen in Rom (2018) oder Mailand (2019), Einsatz von Pyrotechnik und der Platzsturm gegen West Ham in der vergangenen Saison. Vorstandssprecher Axel Hellmann appellierte unlängst auf der Mitgliederversammlung an die Fans, »nicht die falsche Abbiegung« zu nehmen. Gegen die Spurs kam kein Fehlverhalten hinzu – die Stimmung im ehemaligen Waldstadion war exzellent.