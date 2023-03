Vor Champions-League-Partie der Frankfurter Eintracht Schwere Fan-Ausschreitungen in Neapel

Auf Videos in sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie vermummte Menschen in schwarzer Kleidung mit Pyrotechnik, Böllern und Stühlen auf Polizisten werfen, Glas klirrte. Immer wieder waren Detonationen zu hören, Rauchschwaden durchzogen die engen Gassen rund um die Piazza del Gesù. Auch mehrere Autos wurden in Brand gesteckt, laut »Corriere dello Sport« und »Gazetta dello Sport« auch ein Polizeiwagen.