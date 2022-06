Eintracht Frankfurts Bundesligaprofi Martin Hinteregger hört mit dem Profifußball auf. Diesen überraschenden Entschluss des 29-Jährigen teilte der Klub am Donnerstag mit. »Den Sieg in der Europa League habe ich deswegen so ausgiebig genossen, weil ich da schon wusste, dass es meine letzte große Siegesfeier mit den fantastischen Fans in dieser Stadt sein würde, die meine zweite Heimat geworden ist«, wird Hinteregger in der Mitteilung zitiert. Er habe im vergangenen Herbst schon mal über ein Karriereende nachgedacht.