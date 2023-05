Fischer, der als Fan des Vereins und wegen seiner extrovertierten Art ein Alleinstellungsmerkmal in der Bundesliga hatte, steht seit August 2000 an der Spitze des mehr als 100.000 Mitglieder starken Vereins mit 19 Abteilungen und ist damit einer der dienstältesten Präsidenten der Bundesliga. Erst im September 2022 war er für vier Jahre wiedergewählt worden, doch seine achte Amtszeit beendet er nun vorzeitig. In Fischers Ära entwickelte sich die Eintracht vom finanziell klammen Fahrstuhlverein zum Europa-League-Sieger. Zudem stand Fischer für eine klare politische Meinung, wer die AfD wähle, könne kein Mitglied bei Eintracht Frankfurt sein, hatte Fischer Ende 2017 gesagt.