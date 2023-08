Ohne den wechselwilligen Stürmerstar Randal Kolo Muani hat Eintracht Frankfurt am Mittwoch das Abschlusstraining für das Playoff-Rückspiel in der Conference League gegen Lewski Sofia absolviert. Der 24 Jahre alte Nationalspieler aus Frankreich fehlte bei der Vorbereitung auf die Partie an diesem Donnerstag (20.30 Uhr; TV: RTL), in der der Bundesligist nach dem 1:1 im Hinspiel einen Sieg zum Einzug in die Gruppenphase benötigt.