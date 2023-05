Kartenspieler: Ansonsten wurde die Halbzeit durch Schiedsrichter Daniel Schlager geprägt, der schon nach 20 Minuten viermal Gelb gezeigt hatte. Apropos Schlager: Nebenan in der Konzerthalle sang Helene Fischer gleichzeitig vor Tausenden und hatte dafür gesorgt, dass die Parkplatzsuche für die Anfahrenden per Auto zu einer atemlosen Angelegenheit wurde. Merkwürdige Planung in jedem Fall: Das ist ja fast so, als hätte man eine Wahl und einen Marathonlauf zusammengelegt.