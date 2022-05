Istanbul, Antwerpen, Piräus, Sevilla, Barcelona, London – Eintracht Frankfurt hat in den vergangenen Monaten eine erstaunliche Reise durch Europa hingelegt. Heute Abend (21 Uhr/TV: RTL) kann das Team von Trainer Oliver Glasner sogar das Finale der Europa League erreichen. Die Chancen stehen nach einem 2:1 im Hinspiel gegen West Ham United nicht schlecht. Gerechnet hätte damit kaum jemand, zumal das Team in der Liga nur Elfter ist.

Rode: Es ist nur schwer zu vergleichen. Ob die Meisterschale, der DFB-Pokal, vor drei Jahren eines meiner seltenen Tore gegen Benfica, oder das Elfmeterschießen bei Chelsea mit Krücken an der Außenlinie, jetzt die 30.000 Frankfurter in Barcelona , was es wahrscheinlich in der Form nie wieder geben wird – das sind alles Höhepunkte meiner Karriere und Momente, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde.

SPIEGEL: Herr Rode, Sie haben in Ihrer Karriere mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund in der Champions League gespielt, sind Deutscher Meister und DFB-Pokalsieger geworden. Welchen Stellenwert hat diese Europa-League-Saison nun mit der Eintracht für Sie?

Sebastian Rode , 31, ist Kapitän des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Geboren im südhessischen Seeheim-Jugenheim wurde er in seiner Laufbahn mit Bayern München zweimal Deutscher Meister, außerdem errang er zwei Titel im DFB-Pokal mit Bayern und Dortmund. Rode absolvierte für den DFB mehrere Nachwuchs-Länderspiele. Für die Eintracht spielt er seit 2019 zum zweiten Mal in seiner Karriere.

SPIEGEL: Stichwort »Faktor Fan«: Was unterscheidet den Enthusiasmus von Frankfurts Anhängern von denen zum Beispiel in München oder Dortmund?

SPIEGEL: Was sind die sportlichen Gründe für den Erfolg in Europa ?

Rode: Wir gehen in den entscheidenden Spielen über unsere Grenzen. Natürlich haben wir auch Qualität in der Mannschaft. Es ist nur nicht so einfach, wenn man die alle vier Tage abrufen muss. Die Konstanz hat dieses Jahr gefehlt nach dem Umbruch im vergangenen Sommer. Wir haben auch einige junge Spieler, die sich in der Liga noch adaptieren müssen. Deshalb ist es umso erstaunlicher, dass wir in der Europa League so weit gekommen sind.