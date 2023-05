Glasner hatte in der Vorsaison mit der Eintracht die Europa League gewonnen und damit erstmalig den Einzug in die Champions League geschafft. Aktuell belegen die Frankfurter in der Bundesliga allerdings nur noch Platz neun und haben auf die Ränge, die für internationale Wettbewerbe qualifizieren, schon fünf Punkte Rückstand. Das 1:3 bei der TSG 1899 Hoffenheim am vergangenen Wochenende war für Frankfurt schon das zehnte sieglose Spiel in der Bundesliga.