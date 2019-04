Es ist das Symbol von Eintracht Frankfurt: Vor jedem Heimspiel fliegt Klub-Maskottchen Attila, ein Steinadler, durch das Stadion. In Lissabon dürfte sich die Eintracht demnach wie zu Hause fühlen: Europa-League-Viertelfinalgegner Benfica hat ebenfalls einen Adler als Maskottchen. Durch das Estádio da Luz schweben jedoch gleich zwei Weißkopfseeadler.

Es dürfte der einzige Bereich sein, in dem die Portugiesen den Frankfurtern vor dem Hinspiel voraus sind (21 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: RTL). In der Bundesliga stehen sie auf einem Champions-League-Rang, in der Europa League sind sie noch ungeschlagen. Acht Siege und ein Torverhältnis von 24:8 haben sie international vorzuweisen. Ebenbürtig in einem Duell mit dem Europa-League-Finalisten der Jahre 2013 und 2014 - das hätte wohl kaum jemand erwartet vor drei Jahren, als die Eintracht noch gegen den Abstieg kämpfte.

Trainer Adi Hütter steht für diesen Erfolg. Nach einem mäßigen Start in die Saison fand der Österreicher das perfekte System für seine Mannschaft. Seine Frankfurter vereinen Stärken, die Kritiker des deutschen Fußballs in den vergangenen Jahren vermisst haben: Sie vermischen taktisches Geschick mit körperlicher Wucht.

Kai Pfaffenbach / REUTERS Adi Hütter (im Hintergrund) wurde als aktiver Profi dreimal österreichischer Meister mit Austria Salzburg

Hütters Zeit in Frankfurt begann mit Niederlagen. 0:5 im Supercup gegen die Bayern, 1:2-Blamage im DFB-Pokal gegen Viertligist Ulm (als Titelverteidiger!), nur sieben Punkte aus den ersten fünf Bundesligaspielen - das Erbe des Pokalsieger-Trainers Niko Kovac schien zu groß für Hütter. Der hatte zwar Titel errungen in Österreich (RB Salzburg) und der Schweiz (Young Boys Bern), doch das geriet schnell in Vergessenheit.

Nach dieser Schwächephase warf Hütter vieles von dem um, was ihn und seine Teams in den vergangenen Jahren so stark gemacht hatte. Eigentlich besteht Hütter auf hohes Pressing, flaches Vertikalspiel und aggressives Gegenpressing. In Frankfurt ging er nach dem schwachen Saisonstart aber einen Schritt zurück, ließ seine Mannschaft tiefer agieren; nur leicht, aber spürbar. Vor allem aber änderte Hütter sein taktisches System. Hatte er in den ersten Wochen noch versucht, sein favorisiertes 4-4-2-System durchzudrücken, passte er sich nun der Mannschaft an.

In der Abwehr stellte Hütter auf eine Dreierkette um. Hier konnte Makoto Hasebe in seiner Lieblingsrolle als zentraler Verteidiger das Spiel gestalten. Auf den Außen bot das neue System Platz für Danny da Costa und Filip Kostic. Beide glänzen mit ihrer Dynamik und ihrem Vorwärtsdrang. Sie können ihre Geschwindigkeit vor allem ausspielen, wenn sie aus der Tiefe kommen. Als Außenstürmer fällt ihnen dies schwer; ein Grund, warum Kostic, einst abgestiegen mit dem HSV und dem VfB Stuttgart, erst in Frankfurt richtig zur Geltung kommt. Er hat hier den perfekten Platz gefunden als linker Verteidiger einer Fünferkette.

Der Teufelsdreier im Sturm ist die Waffe

Im Sturm hatte Hütter mit Sébastian Haller, Ante Rebic und Luka Jovic von Beginn an große Auswahl. Anfangs setzte Hütter wie viele seiner Trainerkollegen auf Rotation. Mittlerweile stellt er am liebsten alle drei Stürmer zusammen auf. Das entstehende 3-4-1-2-System ist unkonventionell, bietet aber Platz für die drei Angreifer.

Frankfurts Sturmdreieck (insgesamt 40 von Frankfurts 56 Ligatreffern erzielt) entwickelte sich im Lauf der Saison zur großen Waffe. Im Grunde ist Frankfurts Angriffsspiel recht simpel: Mit langen Bällen versuchen sie, die Geschwindigkeit ihrer Stürmer einzusetzen. In der Bundesliga weist Frankfurt die zweitniedrigste Passquote vor, nur die Abstiegskandidaten auf den Rängen 18 bis 14 spielen mehr lange Bälle als die Eintracht.

Stürmer nach SPIX, Stand: 28. Spieltag

Bereits in der Spieleröffnung versuchen sie, hinter die gegnerische Abwehr zu gelangen. Jovic (17 Bundesligasaison-Treffer) und Rebic (9) starten in die Tiefe, während Haller (14) die langen Bälle halten und weiterleiten soll. Weil auch Kostic und da Costa häufig nach vorne rücken, entfaltet die Eintracht eine unglaubliche Wucht im Angriffsspiel.

Wintertransfers schlagen ein

Die Wintertransfers waren eine wichtige Ergänzung für Hütters Strategie. Verteidiger Martin Hinteregger, aus Augsburg ausgeliehen, spielt präzise lange Bälle wie kaum ein zweiter Bundesliga-Verteidiger. Sebastian Rode, aus Dortmund ausgeliehen, zeigt zwischen den Strafräumen läuferische Topleistungen und erobert im Mittelfeld die zweiten Bälle.

Mittlerweile hat Hütter auch wieder das hohe Pressing eingeführt, das zu Saisonbeginn noch schwächelte. Hütters Team jagt den Gegner, indem sie mit fünf Mann in der gegnerischen Hälfte pressen. Die Spieler haben das System verinnerlicht.

Aus diesem Grund rotiert Hütter kaum. Da Costa kommt bereits auf 40 Saisoneinsätze, Rebic und Haller auf 38, der 35-jährige Hasebe auf 34. Er möchte, dass die Spieler die Abläufe perfektionieren, offensiv wie defensiv. Der Lohn: Die Spieler kennen die Laufwege ihrer Teamkollegen, im letzten Drittel spielt die Eintracht schnellen Ein-Kontakt-Fußball. Trotz der enormen Belastung bleibt die Eintracht von Verletzungen verschont, auch die Teamärzte und Physios scheinen am Limit zu arbeiten.

Die Eintracht möchte den Höhenflug unter Trainer Hütter in den letzten Spielen dieser Saison fortsetzen, und in Lissabon dürfte Heimspielatmosphäre herrschen. Tausende Fans treten die Reise mal wieder an. Sie wissen: Was ihre Mannschaft in dieser Saison leistet, ist besonders.