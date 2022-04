Die Partie in der Fußball-Bundesliga zwischen Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg ist in der zweiten Minute unterbrochen worden, weil sich zwei Männer an beiden Pfosten des Tores von Eintracht-Keeper Kevin Trapp festgemacht hatten.

Als die Gastgeber in der Vorwärtsbewegung waren, rannten die beiden Männer am Sicherheitspersonal vorbei aufs Feld, stellten sich an die Pfosten und banden sich am Hals am Gestänge fest. Sie trugen weiße T-Shirts mit der Aufschrift »Letzte Generation. Stoppt den fossilen Wahnsinn!«.