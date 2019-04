Eintracht Frankfurt hat die Kaufoption für Luka Jovic gezogen und den Stürmer langfristig an sich gebunden. Der 21 Jahre alte serbische Nationalspieler, der bislang von Benfica Lissabon ausgeliehen war, hat einen Vertrag bis 2023 unterschrieben.

Jovic war seit dem Sommer 2017 vom aktuellen Europa-League-Gegner ausgeliehen und hat in dieser Spielzeit 17-mal in der Bundesliga und achtmal in der Europa League getroffen - mehr als jeder andere Frankfurter. Durch seine bisher starke Saison hat der Serbe europaweit Interesse hervorgerufen und seinen Marktwert in die Höhe getrieben. Unter anderem war er auch bei Bayern München im Gespräch.

Vertrag bis 2⃣0⃣2⃣3⃣! ✍️

Die Eintracht hat die Kaufoption für Luka Jovic gezogen, unser Top-Torjäger bleibt ein Adler! pic.twitter.com/h0OBG9P1rO — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 17. April 2019

Über die Ablösesumme gibt es keine offiziellen Angaben. Sie soll zwischen 7 und 12 Millionen Euro liegen. Mit einem Verkauf könnte die Eintracht ein Vielfaches einnehmen. Jovic sportlich zu ersetzen, dürfte aber schwer werden.