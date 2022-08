Wegen Drohungen: Brasilianer Willian verlässt Corinthians

Rund ein Jahr nach der Rückkehr zu seinem Jugendklub hat der ehemalige brasilianische Nationalspieler Willian den SC Corinthians vorzeitig wieder verlassen. »Der SC Corinthians hat die Bitte des Mittelfeldspielers Willian auf sofortige Auflösung seines Vertrags angenommen«, hieß es in einer Mitteilung des Vereins aus São Paulo am Freitag (Ortszeit). Der Vertrag lief bis Ende 2023. Willian war erst im August vergangenen Jahres vom englischen Premier-League-Klub FC Arsenal zu Corinthians zurückgekehrt.

»Ich bin nicht nach Brasilien gekommen, um bedroht zu werden«, sagte er in einem Interview mit »Globoesporte«. Immer, wenn Corinthians verloren oder er manchmal nicht gut gespielt habe, habe seine Familie Bedrohungen und Beschimpfungen erhalten. In 45 Spielen erzielte Willian ein Tor und blieb hinter den Erwartungen der Fans zurück, in der Copa Libertadores wurde Corinthians am Dienstag im Viertelfinale von Flamengo Rio de Janeiro gestoppt.