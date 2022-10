Lewandowski vergibt aus drei Metern

Barcelona kam selten in gefährliche Positionen, das Zentrum und die Halbräume in Madrids Hälfte waren meist zugestellt, sodass die Gäste auf die Außenbahnen gedrängt wurden. Von dort ergab sich trotzdem eine Großchance nach Querpass von Raphinha. Robert Lewandowski grätschte am zweiten Pfosten in die flache Hereingabe, beförderte den Ball aber aus etwa drei Metern über das Tor (25.).

Bis auf die Aktion blieb Lewandowski, der mit neun Treffer die Torjägerliste in Spanien anführt, gegen Madrid ungefährlich.