Bei einer Massenpanik in einem im Estadio Cuscatlan in der salvadorianischen Hauptstadt San Salvador sind gestern mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Menschen seien zudem verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden, erklärte die örtliche Polizei am Samstag auf Twitter. Ersten Berichten zufolge soll es vor dem Fußballspiel zwischen dem gastgebenden Alianza FC und CD FAS einen großen Fan-Andrang gegeben haben, die Arena fasst mehr als 45.000 Plätze.