Der Ruf von Fans und Experten nach einem Eigentümerwechsel wird immer lauter. Der frühere United-Spieler Gary Neville hielt nach der Niederlage gegen Brentford beim TV-Sender Sky eine Wutrede zur Situation, in der er kritisierte, dass die Glazer-Familie zu wenig Geld in den Klub investiere – anders als die Investoren der anderen großen Premier-League-Klubs. Neben dem Kader stünden Investitionen in das Stadion und die Trainingsanlagen an. Allgemein prangerte Neville mangelndes Engagement der Eigentümer an. Beim Auswärtsspiel in Brentford hatten Manchester-Fans im Stadion Banner mit Verkaufsforderungen hochgehalten. Einem Bericht der britischen Zeitung »The Daily Mirror« aus dem vergangenen Jahr, wären die Glazers aber nur bei einem Angebot von umgerechnet etwa 4,7 Milliarden Euro zu einem Verkauf bereit.