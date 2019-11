Vor der Auslosung Alles Wichtige zur Fußball-EM 2020

Wann findet die Europameisterschaft statt?

Los geht es am 12. Juni 2020 mit dem Eröffnungsspiel in Rom. Italien trifft dann auf einen noch auszulosenden Gegner. Die Vorrunde endet am 24. Juni, das Achtelfinale beginnt am 27. Juni. Die beiden Halbfinalspiele (7. und 8. Juli) sowie das Finale (12. Juli) werden im Londoner Wembleystadion ausgetragen.

Wo wird gespielt - und warum?

Auf eine Initiative des über Jahre gesperrten ehemaligen Uefa-Präsidenten Michel Platini entschied der Europäische Fußball-Verband, zum 60-jährigen Bestehen der Europameisterschaft eine über den gesamten Kontinent verteilte Endrunde veranstalten zu lassen. Ursprünglich hatten sich 32 Stadien als Austragungsort beworben, übrig blieben am Ende zwölf Städte: Amsterdam, Baku, Bilbao, Budapest, Bukarest, Dublin, Glasgow, Kopenhagen, London, München, Rom und Sankt Petersburg.

Wie ist der Turniermodus?

Wie schon bei der EM 2016 werden 24 Mannschaften teilnehmen. Es wird sechs Gruppen á vier Teams geben. Ins Achtelfinale ziehen jeweils die Gruppensieger, die Gruppenzweiten und die vier besten Dritten ein. Im K.o.-Modus werden die Sieger wie gehabt in 90 Minuten, in einer Verlängerung oder bei Unentschieden nach 120 Minuten in einem Elfmeterschießen ermittelt.

Wie läuft die Auslosung?

20 der 24 teilnehmenden Mannschaften stehen bereits fest, die vier weiteren Plätze werden im März in Playoff-Spielen der besten Nations-League-Teilnehmer ermittelt. Bei der Gruppenauslosung am Samstag in Bukarest (18 Uhr Liveticker SPIEGEL) wird es vier Lostöpfe geben, die auf Basis der Leistungen in der EM-Qualifikation festgelegt wurden. Deutschland ist als Sieger der Qualifikationsgruppe im ersten Lostopf, steht als Gastgeber aber bereits als fester Teilnehmer der EM-Gruppe F fest.

Gruppeneinteilung EM 2020 Gruppe Teilnehmer Spielorte A Italien Rom und Baku A Topf 2: Frankreich, Polen, Schweiz oder Kroatien Rom und Baku A Topf 3: Portugal, Türkei, Österreich, Schweden oder Tschechien Rom und Baku A Topf 4: Wales oder Finnland Rom und Baku B Belgien Kopenhagen und Sankt Petersburg B Russland Kopenhagen und Sankt Petersburg B Dänemark Kopenhagen und Sankt Petersburg B Topf 4: Wales oder Finnland Kopenhagen und Sankt Petersburg C Ukraine Amsterdam und Bukarest C Niederlande Amsterdam und Bukarest C Topf 3: Portugal, Türkei, Österreich, Schweden oder Tschechien Amsterdam und Bukarest C Playoff-Pfad A oder D Amsterdam und Bukarest D England London und Glasgow D Topf 2: Frankreich, Polen, Schweiz oder Kroatien London und Glasgow D Topf 3: Portugal, Türkei, Österreich, Schweden oder Tschechien London und Glasgow D Playoff-Pfad C London und Glasgow E Spanien Bilbao und Dublin E Topf 2: Frankreich, Polen, Schweiz oder Kroatien Bilbao und Dublin E Topf 3: Portugal, Türkei, Österreich, Schweden oder Tschechien Bilbao und Dublin E Playoff-Pfad B Bilbao und Dublin F Deutschland München und Budapest F Topf 2: Frankreich, Polen, Schweiz oder Kroatien München und Budapest F Topf 3: Portugal, Türkei, Österreich, Schweden oder Tschechien München und Budapest F Playoff-Pfad A oder D München und Budapest Gefettete Teams sind bereits vor der Auslosung ihren Gruppen zugewiesen worden, da sie als Gastgeber ein Anrecht auf mindestens zwei Heimspiele haben.

In der vergangenen Woche hatte die Uefa in einer Vorab-Auslosung bereits die Playoff-Paarungen festgelegt. Die 16 Teams werden in vier verschiedenen Pfaden die letzten vier EM-Teilnehmer ausspielen. Die Halbfinals werden am 26. März ausgespielt, fünf Tage später kommt es zu den vier Finalspielen.

Die Playoff-Paarungen im Überblick

Pfad A (landet in EM-Gruppe F oder C):

Island - Rumänien

Bulgarien - Ungarn

Sieger des 2. Halbfinals hat im Finale Heimrecht

Pfad B (landet in EM-Gruppe E):

Bosnien-Herzegowina - Nordirland

Slowakei - Irland

Sieger des 1. Halbfinals hat im Finale Heimrecht

Pfad C (landet in EM-Gruppe D):

Schottland - Israel

Norwegen - Serbien

Sieger des 2. Halbfinals hat im Finale Heimrecht

Pfad D (landet in EM-Gruppe C oder F):

Georgien - Weißrussland

Nordmazedonien - Kosovo

Sieger des 1. Halbfinals hat im Finale Heimrecht

Was passiert, wenn in der Gruppe untersagte Spiele im weiteren Turnierverlauf zustande kommen?

Die Uefa hatte im Vorfeld der EM-Qualifikation Spiele festgelegt, die aufgrund von politischen Spannungen in der Vorrunde untersagt sind. Nach derzeitigem Stand betrifft das nur eine mögliche Partie zwischen Russland und der Ukraine. So ist auch zu erklären, dass Belgien aus Lostopf 1 der Russland-Gruppe B zugewiesen wurde. Die anderen Nationen aus dem ersten Lostopf (Italien, England, Spanien, Deutschland) sind EM-Gastgeber und daher auch als Gruppenköpfe gesetzt. Da die Ukraine nicht auf Russland treffen darf, steht das ukrainische Team als Teilnehmer der Gruppe C fest.

Falls sich der Kosovo über den Playoff-Pfad D noch für die EM qualifizieren sollte, könnten drei verbotene Spiele hinzukommen: gegen Russland, Serbien (in Playoff-Pfad C) und Bosnien-Herzegowina (in Playoff-Pfad B). In der Vorrunde gehen sich diese Teams in jedem Fall aus dem Weg. Das Verbot gilt laut Uefa jedoch nur für die Gruppenphase, in der K.o.-Phase würden die Spiele trotz politischer Bedenken stattfinden.

Wo wird die EM übertragen?

Anders als die DFB-Spiele in der Qualifikation, die beim Privatsender RTL liefen, werden alle 51 EM-Partien von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF übertragen. Die genaue Aufteilung der Spiele erfolgt nach der Auslosung der genauen Festlegung des Spielplans.