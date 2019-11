Emre Can: Eigentlich müsste in Sachen EM alles geritzt sein. Can ist im Alter von 25 Jahren sehr erfahren, der Juventus-Profi hat schon für Bayern und Liverpool gespielt. Can hat Titel gewonnen, er ist auf mehreren Positionen einsetzbar. Und doch befindet er sich in einer schwierigen Phase seiner Karriere. Bei Juve spielt Can nur selten, die Mittelfeldplätze beim DFB-Team sind vergeben und so half er gegen Argentinien, Estland und Nordirland als Innenverteidiger aus. Wird ihm die Flexibilität helfen? In diesem Fall eher nein.

EM-Status: Hoffnung gibt es, aber es wird eng