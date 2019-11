EM 2020 Uefa verhindert mit einem Trick zweite Auslosung

Die Auslosung für die Fußball-EM 2020 wird zumindest ein wenig vereinfacht. Es wird kein zweiter Termin für eine Ziehung im Frühjahr nötig sein. Wie die Europäische Fußball-Union (Uefa) bekanntgegeben hat, werden alle wesentlichen Entscheidungen für den Spielplan des Turniers bei der Auslosung am 30. November in Bukarest getroffen. Am morgigen Freitag bereits werden von der Uefa die noch notwendigen Lose für die Playoff-Gruppen gezogen.

Die strittige Frage ist, in welchen EM-Gruppen die an den Playoffs beteiligten Gastgeberländer der auf dem gesamten Kontinent verteilten Europameisterschaft landen werden. Die Uefa hatte den Gastgebern im Vorfeld zugesagt, bei einer erfolgreichen Qualifikation mindestens zwei Heimspiele austragen zu dürfen.

In den Playoffs sind mit Irland, Schottland, Rumänien und Ungarn vier Gastgeber beteiligt. Die können jedoch nur auf drei Gruppen verteilt werden, da in dem Pfad mit den sportlich schwächsten Teams (Georgien, Weißrussland, Nordmazedonien, Kosovo) kein Platz für einen der Gastgeber ist. Theoretisch wäre es daher möglich gewesen, dass der Playoff-Pfad mit beispielsweise Rumänien und Ungarn der Gruppe C mit Bukarest als Spielort zugewiesen worden wäre. Wenn sich dann aber Ungarn durchgesetzt hätte, wäre eine neue Auslosung vonnöten gewesen, um Ungarn in die Gruppe mit Budapest als zweitem Spielort neben München zu versetzen.

Dies verhindert die Uefa nun durch eine Kopplung von zwei Playoff-Pfaden. Der Pfad mit zwei potenziellen Gastgebern (entweder A oder C) wird mit Pfad D zusammengeschaltet. Konkret bedeutet das: Sollte beispielsweise der deutschen Gruppe F in der kommenden Woche der Playoff-Pfad mit Ungarn und Schottland zugewiesen werden, kommt Pfad D automatisch in die Gruppe D mit Glasgow als Spielort. Sollte sich dann Schottland in den Playoffs durchsetzen, würden die Gruppen getauscht werden, und der Sieger des anderen Pfads würde auf Deutschland treffen.

Die Playoff-Pfade für die Auslosung am 22. November:

Pfad A: Island + 3 Teams aus Bulgarien, Israel, Ungarn, Rumänien

Pfad B: Bosnien-Herzegowina-Nordirland und Slowakei-Irland

Pfad C: Schottland gegen Bulgarien, Israel, Ungarn oder Rumänien und Norwegen-Serbien

Pfad D: Georgien-Weißrussland und Nordmazedonien-Kosovo