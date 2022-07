Der höchste Sieg, den es je bei einer EM gab, Männerturniere eingeschlossen, hatte viele Heldinnen in weißen Trikots. Englands Rekordtorschützin Ellen White erzielte ihre ersten beiden Turniertreffer und ließ die Debatte verpuffen, ob es nicht an der Zeit wäre, dass Nationaltrainerin Sarina Wiegman den jüngeren Alessia Russo oder Bethany England den Vorzug gibt. Spielmacherin Fran Kirby war nicht einzufangen und bereitete zwei Treffer vor. Lauren Hemp, Englands potenzieller Star der EM, schoss ein Tor und leistete eine Vorlage. Doch sie alle wurden überragt von Mead, 27, die nach ihrem Dreierpack auf eine monströse Bilanz unter Trainerin Wiegman kommt: in 16 Spielen schoss sie 18 Tore.