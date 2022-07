Auch ohne Starstürmerin Miedema Titelverteidiger Niederlande besiegt Portugal und hat gute Chancen auf das Viertelfinale

Die favorisierten Niederländerinnen übernehmen nach dem 3:2 gegen Portugal die Tabellenführung in Gruppe C. Die Chancen auf das EM-Viertelfinale stehen gut. Engagierte Portugiesinnen deckten aber auch Schwächen in der Abwehr auf.