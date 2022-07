»Da werden auch viele Dinge verdreht«, sagte der ehemalige Profi und ergänzte: »Was für uns auch wichtig ist, sind gleiche Voraussetzungen.« Deutschland zahle schon eine Rekordprämie, sagte er. Ob er den Begriff »Rekord« auf den Vergleich zu bisherigen deutschen Prämien für Frauen bezog oder auf den Vergleich zu anderen Ländern wie beispielsweise Spanien, ließ er offen.

Spanien laut Bierhoff »kein Vorreiter« bei Equal Pay

Außerdem sagte Bierhoff, sei Spanien in Wirklichkeit gar kein Vorreiter in Sachen gleicher Bezahlung, wie Scholz in seinem Tweet suggeriere: »Die Spanier haben angeblich Equal Pay, aber es sind nur die prozentualen Anteile.« Damit wollte er offenbar ausdrücken, dass spanische Fußballerinnen zwar den gleichen Anteil an den Einnahmen des Teams erhalten wie ihre männlichen Kollegen, dieser Anteil durch höhere Einnahmen bei den Männern aber größer ausfällt.