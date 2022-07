Mitfavorit Schweden hat bei der Fußball-EM der Frauen in England einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Der Olympiazweite gewann am Mittwoch sein zweites Gruppenspiel in Sheffield 2:1 (0:0) gegen die Schweiz und hat mit vier Punkten das Weiterkommen dicht vor Augen. Die Schweizerinnen müssen mit nur einem Zähler um das Viertelfinale bangen.