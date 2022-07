Schweden gegen die Niederlande, das war bei der WM 2019 in Frankreich das Duell im Halbfinale gewesen. Es war damals eine schwache Partie, Miedema blieb torlos, traf mit einem Kopfball nur die Latte. Auch Asllani konnte keinen Treffer beisteuern. Die Niederlande setzten sich schließlich in der Verlängerung durch – hatten im Finale aber keine Chance gegen die USA.

Miedema: Tore, Tore, Tore

Miedema hatte bei der WM drei Tore geschossen – weniger als erwartet worden war. Seitdem traf sie allerdings bei ihrem Klub FC Arsenal aus der Women’s Super League nahezu nach Belieben. Im Dezember 2019 war sie in einem Spiel sechsmal erfolgreich und gab vier Vorlagen, im Herbst letzten Jahres gelang ihr das 100. Tor für Arsenal in allen Wettbewerben. In der abgelaufenen Spielzeit traf sie in der Liga 14 Mal , in den Saisons davor 16 und 18 Mal. Sie ist All-Time-Top-Scorer der Liga.