Deutschland spielt bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr auf jeden Fall gegen Frankreich und Portugal. Das ergab die Auslosung in der Messehalle Romexpo in Bukarest. Der dritte Gegner der Deutschen in der Gruppe F steht hingegen aufgrund des umstrittenen Qualifikationsmodus noch nicht fest.

Vier Startplätze für die Europameisterschaft sind noch zu vergeben, die EM-Fahrer werden in den Playoffs der 2018 gestarteten Nations League ermittelt. Ein möglicher deutscher Gegner könnte Ungarn sein, sollte sich das Team in seinem Qualifikationspfad A durchsetzen.

Die Europameisterschaft feiert ihr 60-jähriges Bestehen, zum Jubiläum wird die Endrunde über den gesamten Kontinent verteilt ausgetragen. Spielorte sind: Amsterdam, Baku, Bilbao, Budapest, Bukarest, Dublin, Glasgow, Kopenhagen, London, München, Rom und Sankt Petersburg. Deutschland trägt seine drei Vorrundenspiele in München aus.

Los geht es am 12. Juni 2020 mit dem Eröffnungsspiel in Rom. Italien trifft dann auf einen noch auszulosenden Gegner. Die Vorrunde endet am 24. Juni, das Achtelfinale beginnt am 27. Juni. Die beiden Halbfinalspiele (7. und 8. Juli) sowie das Finale (12. Juli) werden im Londoner Wembleystadion ausgetragen.

Alle Gruppen im Überblick: