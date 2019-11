EM-Auslosung 11/30/19 4:39 PM Marco Fuchs Bei unserem Kollegen Peter Ahrens ist die Vorfreude auf die Auslosung in Bukarest gedämpft. "Früher waren Auslosungen für große Turniere tatsächlich eine geradezu adventliche Veranstaltung, die Auslosung an diesem Samstagabend in der Bukarester Messehalle hat dagegen nichts Festliches mehr an sich, es ist ein kühler Verwaltungsakt der Fußball-Technokraten geworden , die Teams werden in der ganz eigenen Uefa-Arithmetik schon im Vorfeld hin und her geschoben, bis so gut wie alle Eventualitäten ausgeschlossen sind." EM-Auslosung 11/30/19 4:34 PM Marco Fuchs Herzlich willkommen zur Auslosung der Vorrundengruppen der EM 2020. Es wird ein komplizierter Abend, an dessen Ende wir zumindest zwei der drei deutschen Gruppengegner kennen werden. Ab 18 Uhr geht es los. Christian Charisius/DPA Show more Tickaroo Liveblog Software