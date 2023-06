Ein Last-Minute-Tor zum großen Jubiläum: Cristiano Ronaldo hat in seinem 200. Spiel für Portugals Nationalmannschaft für einen wichtigen 1:0 (0:0)-Sieg in Island gesorgt. Es war Ronaldos 123. Länderspieltor. Im vierten Spiel der Gruppe J feierten die Portugiesen ihren vierten Sieg und führen die Tabelle souverän an.