Ob Manuel Neuer überhaupt weiß, was und wer da auf ihn zukommt? Der deutsche Nationaltorhüter plauderte bei der Pressekonferenz am Samstag leichthin davon, dass sein Team gegen Estland schnelles Passspiel nach vorn benötige und bewegliche offensive Akteure - aber kein Wort von der Gefahr für seine Abwehr. Denn wenn die DFB-Elf am Abend in Tallinn ihr EM Qualifikationsspiel gegen die Esten absolviert (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL, TV: RTL), dann treffen Neuer und Co. tatsächlich auf den derzeit besten Torjäger Europas.

Der heißt nicht Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi, sondern Erik Sorga und spielt in der estnischen Meistriliiga. Der 20-Jährige verdankt seine Führung im Ranking um den begehrten Goldenen Schuh zwar weitgehend der Tatsache, dass in Estland die Saison schon so gut wie zu Ende ist - hier wird von März bis November durchgespielt und im Winter pausiert - und die Topligen in Europa ihren Betrieb gerade erst aufgenommen haben. Aber zurzeit liegt Sorga eben auf Platz eins, und diese Momentaufnahme hat er sich hoffentlich ausgedruckt und eingerahmt.

Sorga schießt seine Tore bei Flora Tallinn, dem Tabellenführer und höchstwahrscheinlich auch kommenden Meister. Flora liegt vier Spieltage vor Saisonende zehn Punkte vorm Verfolger Levadia Tallinn. Für Flora eine Genugtuung, die alte Hackordnung im estnischen Fußball ist wiederhergestellt. Mit elf Titeln ist der Klub Rekordmeister, aber in den vergangenen sieben Spielzeiten stand man nur zweimal am Ende vorn. In den anderen Jahren hießen die Titelträger Levadia und Nomme Kalju.

Nur Tallinn beherrscht den Fußball

Selbstverständlich sind auch diese beiden Klubs aus der Hauptstadt. Die erste estnische Liga ist eine Stadtmeisterschaft. Nicht nur, dass Tallinn fast immer die Hälfte der Erstligisten in der Meistriliiga stellt. Seit die Liga nach dem Zerfall der Sowjetunion und der Wiedergewinnung der Unabhängigkeit der baltischen Staaten gegründet wurde, hat es 28 Meisterschaften gegeben, alle gingen an Vereine, die in Tallinn spielen. Einige davon sind mittlerweile längst pleite: Norma Tallinn wurde 1993 Meister und war 1997 insolvent, den Meister von 1997, Latana Tallin, traf die Pleite im Jahr 2000. Der Titelträger von 2005, TVMK Tallinn, hörte 2008 auf zu existieren. Flora dagegen ist die Konstante in der Liga.

Bei Flora spielte auch Martin Reim, noch einer, der zeitweilig in Europa ganz oben stand. Als er Anfang des Jahrtausends sein 157. Länderspiel für Estland machte, war er Europas Rekordnationalspieler. Bis zum Sommer war Reim auch noch Nationaltrainer. Vor dem Qualifikationshinspiel in Deutschland hatte er angekündigt, er würde sich einer Ganzkörperrasur unterziehen, sollten seine Esten gewinnen. Das mit dem Rasieren übernahm dann die Löw-Elf beim 8:0-Sieg, und Reim war anschließend seinen Job los. Viel besser ist es seitdem nicht geworden. In Weißrussland beim 0:0 holte Reims Nachfolger Karel Voolaid immerhin den ersten Punkt für den 100. der Fifa-Weltrangliste.

Nur ein estnischer Klub war mal in der sowjetischen Liga

Fußball ist in Estland ein Sport, der es schwer hat. Der anders als in anderen Ländern heftiger Konkurrenz ausgesetzt ist. Und das liegt nicht nur an populären Alternativen wie Basketball, dem Skilanglauf oder der Leichtathletik. Fußball galt und gilt weiterhin bei vielen Esten als russischer Sport - und ist somit unbeliebt. Die Sowjets haben die estnischen Vereine teilweise umbenannt, teilweise ausbluten lassen. In all den Jahren des Sowjetfußballs hat es mal ein einziger estnischer Verein für zwei Spielzeiten geschafft, sich für die erste Liga zu qualifizieren. Das war Tallina Kalev in den frühen Sechzigerjahren. Den Verein gibt es heute noch, er spielt in der Abstiegszone der Meistriliiga und hat zumindest einen prominenten Präsidenten: den früheren Augsburg- und Liverpool-Profi Ragnar Klavan. Klavan ist immer noch als Fußballer aktiv, mittlerweile in Italien bei Cagliari Calcio, den Verein in seiner Heimat führt er so nebenbei.

Die Rivalität, die Feindschaft zwischen Esten und Russen, sie lebt im Land bis heute, und sie lebt auch im Fußball. Als der FC Tevalte 1994 kurz vor dem Titelgewinn stand, wurde er vom Verband unter bis heute nebelhaften Umständen kurzfristig disqualifiziert. Tevalte galt als Klub der Russen, und die estnische Verbandsführung, so wurde gemunkelt, wollte eine Meisterschaft dieser Mannschaft so wenige Jahre nach der Unabhängigkeit unbedingt verhindern.

Beim Tallinn-Derby zwischen Flora und Levadia flammt sie alljährlich auf, die alte Feindschaft. Flora ist der Klub der national bis nationalistischen Esten, Levadia gilt als russenfreundlich - auch wenn der Verein von einem früheren ukrainischen Oligarchen geführt wird, Viktor Levada, der dem Verein praktischerweise gleich seinen Namen gegeben hat.

Von 48.000 in Frankfurt gefeiert

Wenn die zwei Vereine aufeinandertreffen, dann regiert mehr als die sportliche Konkurrenz. Feuerwerkskörper werden entzündet, unfreundliche Sprüche plakatiert, normalerweise reagieren die Sicherheitskräfte darauf dennoch entspannt. Aus einem einfachen Grund: Selbst bei den Derbys sind die Stadien fast leer, und die Pyrotechniker können sich austoben. Im 20.000 Zuschauer fassenden Flora-Stadion, der A. le Coq-Arena, benannt nach einem estnischen Bierbrauer, verlieren sich auch bei Topspielen lediglich ein paar hundert Besucher.

Als Flora in der ersten Runde der Europa League-Qualifikation in diesem Sommer bei Eintracht Frankfurt anzutreten hatte, wurden die wackeren Esten nach dem Spiel von 48.000 im Eintracht-Stadion gefeiert. So viele Besucher, wie an diesem Abend im Stadion waren, bekommt Flora in der ganzen Saison nicht zusammen. Der Zuschauerschnitt beim Spitzenreiter in dieser Saison liegt bei 713.