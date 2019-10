Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen hat in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2021 in England wieder einen deutlichen Sieg gefeiert. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg besiegte die überforderten Gäste aus der Ukraine 8:0. Die 18 Jahre alte Klara Bühl (7. Minute/58./61.) und Lina Magull (37./42./90.+3) glänzten mit je drei Toren. Für die restlichen Treffer am Aachener Tivoli sorgten Giulia Gwinn (30.) und Melanie Leupolz (87.).

Mit drei Siegen in drei Spielen und einem Torverhältnis von 26:0 führt Deutschland die Qualifikationsgruppe I souverän an. Im Hinspiel gegen die Ukraine hatte Deutschland ebenfalls 8:0 gewonnen und im Auftaktspiel Montenegro 10:0 geschlagen. Am kommenden Dienstag treffen die Tabellenführerinnen auf Griechenland, das sein erstes Quali-Spiel absolvieren wird.

Ukraine defensiv aufgestellt

Nach der Hinspielniederlage stellte Trainerin Nataliya Zinchenko die Ukraine kompakter auf: Eine defensive Fünferkette hinter einer Viererreihe im Mittelfeld sollte gegen die deutschen Angriffe möglichst lange stabil stehen. Doch der Plan scheiterte bereits kurz nach Anpfiff. Klara Bühl dribbelte vom linken Flügel ins Zentrum und traf mit einem Schuss aus etwa 20 Metern zur 1:0-Führung für das deutsche Team (7. Minute).

Ähnlich wie im Hinspiel verteidigte die Ukraine trotz des frühen Rückstands zunächst konzentriert. Nach einem Flankenlauf von Alexandra Popp kam Giulia Gwinn aus kurzer Distanz jedoch zum 2:0 (30.). Wenig später legte Popp auch das dritte Tor auf. Nach einer Flanke der Kapitänin traf Lina Magull per Volley (37.). Kurz vor der Pause gelang der Stürmerin auch noch das 4:0 (42.).

Deutschland blieb in der zweiten Hälfte drückend überlegen. Bühl gelangen innerhalb weniger Minuten ihre Treffer zwei und drei (58./61.). Die eingewechselte Leupolz traf kurz vor Schluss per Kopf (87.), Magull sorgte für den Endstand (90.+3).

Deutschland - Ukraine

1:0 Bühl (7.)

2:0 Gwinn (30.)

3:0 Magull (37.)

4:0 Magull (42.)

5:0 Bühl (58.)

6:0 Bühl (61.)

7:0 Leupolz (87.)

8:0 Magull (90.+3)

Deutschland: Frohms - Gwinn (56. Hendrich), Oberdorf, Elsig, Rauch - Magull, Däbritz (68. Leupolz), Marozsan - Dallmann, Popp (56. Schüller), Bühl

Ukraine: Sanina - Podolska, Pantsulaya, Apanaschenko, Shmatko, Basanska - Romanenko (46. Andrukhiv), Andrushchak, Kitayeva, Khimich (73. Kozlova) - Ovdiychuk (64. Tarakanova)

Gelbe Karten: - / Shmatko

Schiedsrichter: Clarke (Schottand)