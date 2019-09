Das Eigentor des Tages I: Nein, gemeint ist nicht der Treffer von Jonathan Tah zum 1:2 (dazu später mehr). Der Fan-Club der Deutschen Nationalmannschaft hatte für den Klassiker gegen die Niederlande eigentlich das Motto "VOLLGAS" ausgegeben und eine entsprechende Choreographie geplant. Bis jemandem auffiel, dass das in den sozialen Medien aus verständlichen Gründen nicht wirklich gut ankam.

Eine Hälfte in mir sagt: 'Vollgas ist ein komplett normales Wort, man sollte es natürlich nicht mit der NS Zeit verbinden'.



Aber die andere Hälfte sagt: 'Leute das könnt ihr eigentlich echt nicht bringen' haha.. #GERNED pic.twitter.com/mSjofzUrs4 — niolja19 (@niggo2nd) September 6, 2019

Bei der folgenden Krisenstabsitzung wäre man gerne dabei gewesen. "Mist, ein Shitstorm. Was machen wir jetzt?" - "Die Pappen sind schon verteilt, die können wir nicht mehr einsammeln." - "Für DIE MANNSCHAFT reichen weder die Buchstaben noch der Platz. Außerdem müssten wir dann alle Pappen umsortieren." - "Lass es uns nicht so kompliziert machen. VOLL kann ja stehenbleiben, nur GAS ist halt blöd." - "Ich hab's: wir machen aus GAS einfach EY!" - "VOLL, EY?" - "Nein, VOLLEY!" - "Ja, das ist gut."

Das Ergebnis: Eine Choreographie, über die sich viele Menschen gewundert haben.

Fußballgespielt wurde übrigens auch. Die DFB-Elf verlor 2:4 (1:0). Hier geht es zum Spielbericht.

Die erste Hälfte: Wie schon in den vergangenen beiden Spielen gegen die Niederlande begann Deutschland gut und ging in Führung. Joshua Kimmich filetierte die hochgelobte niederländische Defensive mit einem Steilpass. Lukas Klostermann tauchte frei vor Jasper Cillessen auf, scheiterte aber mit einem kläglichen Schussversuch. Serge Gnabry machte es besser und staubte zum 1:0 ab (9. Minute).

Die zweite Hälfte (Eigentor des Tages II): Wie schon in den vergangenen beiden Partien gegen Deutschland wurde die Niederlande nach der Pause stärker und kam zu Toren: Frenkie de Jong (59.) glich mit einem sehenswerten Treffer aus. Vorher hatte Tah eine Hereingabe von Ryan Babel verpasst. Wenig später traf Tah den Ball - und bugsierte ihn ins eigene Tor (65.). Toni Kroos glich per Handelfmeter aus (73.), bevor der eingewechselte Donyell Malen (79.) und Georginio Wijnaldum (90.+1) die Partie entschieden. Vier Gegentreffer in einem Spiel - das gab es für die DFB-Elf zuletzt vor fünf Jahren.

Das Eigentor des Tages III: RTL hat sich die TV-Rechte für die deutschen EM-Qualifikationsspiele gesichert - und füllte die Übertragung mit Themen, die für das RTL-Publikum relevant sind. Vor dem Spiel unterhielten sich Laura Wontorra und Jürgen Klinsmann unter anderem über Christoph Metzelder. In der Pause blieb dafür keine Zeit - wie auch bei drei Werbeunterbrechungen?

Jürgen, erzähl noch rasch was zu den Kinderpornoermittlungen gegen deinen Ex-Spieler, bevor wir in die Werbung müssen. #GERNED — Anno (@kemperboyd) September 6, 2019

Das dümmste Handspiel der Welt: Vor dem deutschen Ausgleichstreffer zum 2:2 wurde Nico Schulz links steil geschickt. De Ligt grätschte dazwischen, reklamierte dann Abseits und berührte den Ball dabei mit dem Arm. In der Szene muss man sicher keinen Handelfmeter geben. Auf der anderen Seite muss de Ligt im eigenen Strafraum auch nicht wild mit den Armen herumfuchteln, wenn er nicht weiß, wo der Ball ist.

Die Entscheidung: Wenn die Elftal ins Rollen kommt, kann sie richtig "lekker" kombinieren. So geschehen vor dem Tor zum 3:2. Nach einem Ballverlust von Matthias Ginter spielte Memphis einen schönen Steilpass in den Lauf von Wijnaldum. Der lupfte in die Mitte zum mitgelaufenen Malen, der den deutschen Fans gab, was sie sehen wollten: einen Volley.

Martin Meissner / AP Die Fans fordern, Malen liefert: VOLLEY!

Die Folgen: Nach dem 3:2-Auswärtssieg in den Niederlanden war Deutschland Tabellenführer in der Quali-Gruppe C. Mit einem zweiten Sieg gegen den stärksten Gegner hätte die DFB-Elf im Prinzip schon für die EM planen können. Durch die erste Niederlage im Kalenderjahr 2019 fällt das Team von Joachim Löw hinter Nordirland zurück auf Platz zwei. Das kann sich am Montag (9. September, 20.45 Uhr, TV: RTL, Liveticker SPIEGEL ONLINE) allerdings schon wieder ändern. Dann spielt Deutschland in Belfast. Die Niederländer liegen noch auf Platz drei, haben aber ein Spiel weniger bestritten und durch das Tor in der Nachspielzeit den direkten Vergleich gegen Deutschland gewonnen. Ein entscheidender Vorteil, falls beide Nationen am Ende der Qualifikation punktgleich sein sollten.

Deutschland - Niederlande 2:4 (1:0)

1:0 Gnabry (9.)

1:1 De Jong (59.)

1:2 Tah (Eigentor, 65.)

2:2 Kroos (Handelfmeter, 73.)

2:3 Malen (79.)

2:4 Wijnaldum (90.+1)

Deutschland: Neuer - Tah, Süle, Ginter (84. Brandt) - Schulz, Kroos, Kimmich, Klostermann - Werner (61. Havertz), Reus (61. Gündogan), Gnabry

Niederlande: Cillessen - Blind, Van Dijk, De Ligt, Dumfries (58. Pröpper) - Wijnaldum, De Jong, De Roon (58. Malen) - Babel (81. Aké), Depay, Promes

Zuschauer: 51.299

Schiedsrichter: Soares Dias

Gelbe Karten: Kimmich / Depay, De Roon, De Jong