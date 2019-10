EM-Qualifikation Deutschland gewinnt dank Gündogan-Doppelpack in Estland

Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat das EM-Qualifikationsspiel gegen Estland 3:0 gewonnen. In Tallinn erzielten Ilkay Gündogan (51., 57. Minute) und Timo Werner (71.) die Tore für das Team von Bundestrainer Joachim Löw.

Für den ersten Aufreger sorgte nach 14 Minuten die Notbremse von Emre Can. Nach einem Querpass am eigenen Sechzehner übersah Can, dass Frank Liivak in seinem Rücken stand. Mit einer Grätsche verhinderte er, dass dieser frei vor Keeper Manuel Neuer auftauchte. Schiedsrichter Kabakov entschied auf Rot. Nie hatte in der deutschen Länderspielhistorie ein deutscher Akteur früher einen Platzverweis kassiert.

Estland nutzte die Unterzahl und bewegte sich zu Beginn der Überzahl auf Augenhöhe mit der DFB-Auswahl. Die dicht gestellte Fünferkette der Esten machte es der deutschen Mannschaft schwer, zu Abschlüssen zu kommen. Joshua Kimmich probierte es deshalb es aus der Distanz (28.).

Marco Reus hatte die beste Möglichkeit im ersten Durchgang, traf aber nach einem Freistoß nur den oberen linken Außenpfosten (40.). Auf den besten deutschen Torschützen Serge Gnabry musste die DFB-Elf aufgrund von muskulären Problemen verzichten.

Die 14 Minuten des Emre C. Deutschland tat sich gegen Estland auch wegen einer frühen Unterzahl lange schwer. Am Ende durfte die DFB-Elf sich dann aber doch über einen souveränen 3:0 (0:0)-Erfolg in Estland freuen. Emre Can (links) stand trotz seinen wenigen Spielminuten gleich mehrfach im Mittelpunkt. Hier wird er in der vierten Spielminute von Estlands Torwart Sergei Lepmets umgesäbelt. Knapp zehn Minuten später setzte Can zur Grätsche gegen Frank Liivak an, der sonst allein auf Manuel Neuer zugelaufen wäre. Der Schiedsrichter wertete die Aktion als Notbremse, eine vertretbare Entscheidung. Can musste so früh wie noch kein anderer deutscher Nationalspieler in jemals zuvor vom Feld. Mangelnde Zweikampfhärte können beide Trainer ihren Mannschaften nicht vorwerfen. Hier fällt Marcel Halstenberg (links) nach einem Zusammenstoß mit Estlands Nikita Baranov zu Boden. Auch in der Luft ging nicht jeder Zweikampf ganz sauber vonstatten. Hier überprüft Halstenberg die Reißfestigkeit des Trikots von Estlands Stürmer Liivak. Ilkay Gündogan war der Mann des Spiels. In der 51. Minute erzielte er den ersten seiner zwei Treffer. Glück hatte er, dass Marco Reus seinen Versuch aus knapp 17 Metern noch mit der Hacke abfälschte. Gündogan feierte den Führungstreffer mit der Hand auf dem Wappen der deutschen Nationalmannschaft. Weil Gündogan auch den zweiten Treffer erzielte und den dritten darüber hinaus vorbereitete, wusste Kai Havertz (rechts), bei wem er sich zu bedanken hat.

Gündogan glänzt mit Doppelpack

Nach der Halbzeit sorgte Ilkay Gündogan schließlich für die Entscheidung: Aus 20 Metern zog dieser mit dem rechten Spann ab. Reus stand in der Schussbahn und veränderte diese so, dass die Kugel unhaltbar in der halbhohen linken Ecke einschlug (51.). Sechs Minuten später traf Gündogan nach Vorlage von Reus erneut. Nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung sorgte Timo Werner (71.) nach Pass von Gündogan aus spitzem Winkel für die Entscheidung.

In der Gruppe C liegt Deutschland im Kampf um zwei direkte EM-Tickets mit 15 Punkten gleichauf mit den Niederlanden. In der EM-Qualifikation geht es für die DFB-Elf am 16. November in Mönchengladbach gegen Weißrussland weiter.

Estland - Deutschland 0:3 (0:0)

0:1 Gündogan (51.)

0:2 Gündogan (57.)

0:3 Werner (71.)

Estland: Lepmets - Baranov, Tamm, Mets, Pikk - Antonov - Kams, Ainsalu, Vassiljev (61. Käit), Liivak (77. Ojamaa)- Sappinen (56. Zenjov)

Deutschland: Neuer - Klostermann, Can, Süle, Halstenberg - Havertz, Kimmich, Gündogan - Brandt (86. Amiri), Waldschmidt (66. Werner), Reus (76. Serdar)

Schiedsrichter: Kabakov (Bulgarien)

Gelbe Karten: Lepmets, Baranov

Rote Karte: Can

Zuschauer: 12.062