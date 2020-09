EM-Qualifikation 3:0 gegen Irland - DFB-Frauen kommen der Europameisterschaft immer näher

Es war das erste Pflichtspiel seit sechs Monaten - und für die DFB-Frauen kein Hindernis in Richtung Europameisterschaft 2022. Auch gegen bislang in der Qualifikation so starke Irinnen bleibt Deutschland ohne Punktverlust.