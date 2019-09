Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen hat in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2021 in England den nächsten Schritt gemacht. In Lwiw gewann die DFB-Auswahl 8:0 (3:0) gegen die Ukraine. Die Tore erzielten Sara Däbritz (5., 80. und 88. Minute), Lina Magull (29.), Felicitas Rauch (32.), Lena Oberdorf (54.), Svenja Huth (85.) und Leonie Maier (90.+2).

Mit sechs Punkten aus zwei Spielen steht Deutschland an der Spitze der Gruppe I. Beim Quali-Auftakt gegen Montenegro hatte es ein 10:0 (5:0) gegeben. Am 5. Oktober geht es weiter in der Qualifikation mit dem Rückspiel gegen die Ukraine, gefolgt von dem Auswärtsspiel in Griechenland am 8. Oktober.

Beim ersten Tor gegen die Ukraine profitierten die Deutschen von einer Fehlentscheidung der Schiedsrichterin. Däbritz hatte aus dem Rückraum mit einem Flachschuss in die rechte Ecke getroffen, wobei Alexandra Popp im Abseits antäuschte, zum Ball zu gehen und dadurch die ukrainische Torhüterin Kateryna Samson behinderte.

Rund fünf Minuten nach dem deutschen Führungstreffer hätten die Gastgeberinnen beinahe ausgeglichen, Ersatz-Torhüterin Merle Frohms parierte aber stark im Eins-gegen-eins gegen Veronika Andrukhiv.

Für das zweite Tor sorgte Magull mit einem direkten Freistoß in den rechten Winkel (29.), bevor es kurz darauf Elfmeter für Deutschland gab. Daria Kravets hatte nach einem Schuss von Dzsenifer Marozsán den Ball mit der Hand gespielt. Kapitänin Popp trat an und scheiterte an Samson, doch Rauch war zuerst am Ball und erhöhte auf 3:0. In der zweiten Halbzeit wurde es deutlich, als die Deutschen fünf weitere Treffer nachlegten.

Ukraine - Deutschland 0:8 (0:3)

0:1 Däbritz (5.)

0:2 Magull (29.)

0:3 Rauch (32.)

0:4 Oberdorf (54.)

0:5 Däbritz (80.)

0:6 Huth (85.)

0:7 Däbritz (88.)

0:8 Maier (90.+2)

Ukraine: Samson - Podolska, Kravets, Pantsulaya, Basanska - Andrukhiv (62. Voronina), Kalinina (46. Kitayeva), Apanaschenko, Khimich, Ovdiychuk - Kunina (79. Malakhova)

Deutschland: Frohms - Gwinn (61. Maier), Doorsoun, Oberdorf, Rauch - Magull (61. Dallmann), Marozsán, Däbritz - Bühl (75. Knaak), Popp, Huth

Gelbe Karten: Pantsulaya, Kravets / -

Schiedsrichter: Tess Olofsson