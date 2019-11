Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat sich im letzten Spiel der EM-Qualifikation den ersten Platz der Gruppe C gesichert. Gegen Nordirland gewann das DFB-Team 6:1 (2:1). Michael Smith (7. Minute) hatte die Gäste in Führung gebracht, doch Serge Gnabry mit einem Hattrick (19./47./60.) Leon Goretzka mit zwei Toren (43./73.) und Julian Brandt (90.+1) drehten das Spiel. Durch den deutschen Sieg hatten die Verfolger aus den Niederlanden trotz ihres 5:0-Siegs gegen Estland im Parallelspiel keine Chance mehr auf den ersten Platz.

Dass Deutschland sicher bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr dabei sein wird, hatte bereits nach dem 4:0-Sieg gegen Weißrussland am vergangenen Samstag festgestanden. Am letzten Spieltag ging es im Fernduell mit den Niederlanden nur noch um den ersten Platz. Dieser hat Einfluss auf die Zuordnung zu einem Lostopf bei der Auslosung der EM-Gruppen. Nordirland liegt auf dem dritten Rang, hat über die Playoffs der Nations League aber noch die Chance auf die EM-Teilnahme.

Im Vergleich zum Spiel gegen Weißrussland stellte Bundestrainer Joachim Löw seine Mannschaft in Frankfurt auf fünf Positionen um. Unter anderem stand Marc-André ter Stegen anstelle von Manuel Neuer im Tor, in der Innenverteidigung lief der nominelle defensive Mittelfeldspieler Emre Can neben Jonathan Tah auf.

Nordirland geht nach Kroos' Fehler in Führung

Nordirland ging früh in Führung. Nach einem Einwurf der Gäste klärte Toni Kroos den Ball per Kopf vor den Strafraum, Smith traf mit einem Fernschuss zum 1:0 (7.). Nur zwei Minuten später kam Deutschland zu zwei Großchancen. Erst scheiterte Gnabry im eins gegen eins am herausstürmenden Torhüter Bailey Peacock-Farrell (10.), kurz darauf traf Ilkay Gündogan mit einem Kopfball nur den Pfosten (11.).

Nach der frühen Führung stand Nordirland tief, Deutschland kam immer wieder zu gefährlichen Angriffen. Nach einer flachen Hereingabe von Jonas Hector nahm Gnabry den Ball mit dem Rücken zum Tor an und traf aus der Drehung zum 1:1 (19.). Noch vor der Pause gelang dem DFB-Team die Führung. Erneut spielte Hector den Ball flach in den Strafraum, an der Fünferlinie rutschte Goretzka in den Pass und drückte den Ball an den Innenpfosten und ins Tor (43.).

Das 3:1 spielte das DFB-Team nach der Pause über die rechte Seite heraus: Lukas Klostermann legte im Strafraum zu Gnabry zurück und der traf ins linke Eck (47.). Wenig später machte der Stürmer seinen Hattrick perfekt: Julian Brandt spielte einen Steilpass in den Sechzehner, Gnabry setzte sich robust gegen Verteidiger Tom Flanagan durch und traf rechts flach ins Tor zum 4:1 (60.). Auch Goretzka traf noch einmal. Die nordirische Abwehr konnte einen Ball vor dem Strafraum nicht klären, so erzielte der Bayern-Profi aus 17 Metern das fünfte deutsche Tor (73.). Den Schlusspunkt setzte Brandt nach einem Konter mit dem 6:1 (90.+1).

Deutschland - Nordirland 6:1 (2:1)

0:1 Smith (7.)

1:1 Gnabry (19.)

2:1 Goretzka (43.)

3:1 Gnabry (47.)

4:1 Gnabry (60.)

5:1 Goretzka (73.)

6:1 Brandt (90.+1)

Deutschland: Ter Stegen - Klostermann (65. Stark), Tah, Can, Hector - Kimmich, Kroos, Goretzka (73. Serdar), Gündogan, Brandt - Gnabry (80. Amiri)

Nordirland: Peacock-Farrell - Smith, Cathcart, Flanagan, Ferguson - St. Davis, McNair (77. Boyce), Evans (65. McLaughlin), Thompson, Saville - Magennis (83. Lavery)

Schiedsrichter: Del Cerro Grande (Spanien)

Gelbe Karten: keine

Zuschauer: 42.855