DFB-Team in der Einzelkritik Löw nimmt seinem Team die Waffen

Jonathan Tah, Abwehr: Es scheint zwei Jonathan Tahs zu geben: Den Leverkusener Innenverteidiger Tah, der bei Bayer schon herausragende Spiele gezeigt hat. Und den unsicheren, unglücklichen Verteidiger Tah in der Nationalelf, dem Stellungsfehler unterlaufen, der so viel Pech hat, dass er in seiner Geburtsstadt Hamburg ein Eigentor erzielt, und der am Ende so verunsichert ist, dass er Hollands Angreifer Memphis nicht am Strafraum attackiert. Dessen Pass verwandelte dann Wijnaldum zum 4:2. Zweifel an Tahs Tauglichkeit für die Nationalelf kann man nach diesem Spiel haben.