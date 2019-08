Erstes Spiel und gleich drei Punkte - Deutschland ist mit einem Sieg in die EM-Qualifikation gestartet. In Kassel setzte sich das DFB-Team gegen überforderte Montenegrinerinnen 10:0 (5:0) durch. Alexandra Popp erzielte schon in der ersten Hälfte einen Hattrick (7. Minute, 24., 38.). Es waren ihre Länderspieltreffer 49 bis 51, damit liegt sie in der ewigen Bestenliste des Verbands nun gemeinsam mit Bettina Wiegmann auf Platz fünf.

Die weiteren Treffer für die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg erzielten Svenja Huth (3.), Klara Bühl (35., 59.), Sara Doorsoun (52.), Turid Knaak (54.), Lea Schüller (82.) und Linda Dallmann (88.).

Am Sonntag fliegen die deutschen Spielerinnen in die Ukraine, wo am Dienstag mit dem Auswärtsspiel (16 Uhr, TV: ZDF, Liveticker bei SPIEGEL ONLINE) in Lwiw der wohl anspruchsvollste Prüfstein der Gruppe I ansteht. Die weiteren Gegner sind Griechenland und Irland.

Ehrungen für Popp, Gwinn und Marozsán

Schon vor dem Spiel wurde Popp nachträglich für ihr 100. Länderspiel ausgezeichnet. Die 28-Jährige vom VfL Wolfsburg hatte ihre Jubiläumspartie bei der Weltmeisterschaft im Sommer in Frankreich gegen Nigeria bestritten.

Offiziell verabschiedet wurde hingegen die frühere Weltmeisterin (2003) und langjährige Nachwuchstrainerin Maren Meinert. Zuvor hatte die 20 Jahre alte Giulia Gwinn von Joti Chatzialexiou, dem Sportlichen Leiter aller Nationalmannschaften beim DFB, die Trophäe des Weltverbands Fifa als beste Nachwuchsspielerin der WM erhalten. Dzsenifer Marozsán wurde vom "Kicker" als "Fußballerin des Jahres" ausgezeichnet.

Deutschland - Montenegro 10:0 (5:0)

1:0 Huth (3.)

2:0 Popp (7.)

3:0 Popp (24.)

4:0 Bühl (35.)

5:0 Popp (38.)

6:0 Doorsoun (52.)

7:0 Knaak (54.)

8:0 Bühl (59.)

9:0 Schüller (82.)

10:0 Dallmann

Deutschland: Frohms - Knaak, Doorsoun, Oberdorf, Gwinn (61. Rauch) - Magull, Däbritz (53. L. Dallmann), Huth, Maroszan, Popp (53. Schüller) - Bühl

Montenegro: Cabarkapa - Popovic, Saranovic, Djurkovic, Bozic Ramcilovic (67. Ramcilovic) - Djukic, Pavicevic, Bulatovic - Stanovic, Kuc (90.+2 Vujadinovic), Djokovic (58. Karlicic)

Schiedsrichterin: Gonzalez Gonzalez

Gelbe Karten: Magull / Popovic, Bulatovic