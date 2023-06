EM-Qualifikation England feiert 7:0 - Kuntz jubelt über Türkei-Sieg

Vize-Europameister England hat auf dem Weg zur Fußball-EM im kommenden Jahr in Deutschland einen Kantersieg gefeiert. Die Three Lions fertigten am Montag Nordmazedonien mit 7:0 (3:0) ab. Gleich drei Treffer erzielte der 21 Jahre Bukayo Saka vom FC Arsenal, Stürmerstar Harry Kane von Tottenham Hotspur gelangen zwei Tore im Old Trafford von Manchester.