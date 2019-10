Der 10. Oktober 2009 ist genau zehn Jahre und ein Tag her. An diesem Tag unterlag die englische Fußballnationalmannschaft in der Ukraine 0:1. Es war die letzte Niederlage für die Three Lions in einem Qualifikationswettbewerb für eine Welt- oder Europameisterschaft. Bis zum Freitagabend: In Tschechien verlor das Team von Trainer Gareth Southgate 1:2 (1:1).

Dabei war England durch Harry Kane nach nur fünf Minuten in Führung gegangen. Der Kapitän verwandelte einen Elfmeter, nachdem Tschechiens Lukas Masopust Raheem Sterling im Strafraum von den Beinen geholt hatte. Nach einer Ecke glich Innenverteidiger Jakub Brabec nur wenige Minuten später aus (4. Minute). Doch Tschechien, das vor dem Spiel nur einen Punkt vor dem Kosovo lag, brauchte den Sieg.

Ein 30 Jahre alter doppelter Debütant

Nach etwas über einer Stunde brachte Nationaltrainer Jaroslav Silhavy deswegen mit Zdenek Ondrásek einen neuen Stürmer (65.). Der 30-Jährige spielt seit Januar 2019 in der US-amerikanischen MLS für den FC Dallas und hatte zuvor noch kein A-Länderspiel bestritten.

Tschechien setzte die Engländer in der Schlussphase unter Druck. Nach einem Ballverlust im englischen Aufbau spielte Masopust den Ball in den Rücken der Abwehr. Dort hatte Ondrásek am Elfmeterpunkt keine Probleme, den Ball gegen die Laufrichtung von Torhüter Jordan Pickford ins Tor zu schieben (85.). England war geschlagen.

Die Engländer bleiben in der Qualifikationsgruppe A jedoch Tabellenführer und können sich mit einem Sieg gegen Bulgarien am Montag bereits für die Endrunde qualifizieren. Tschechien ist punktgleicher Zweiter, hat aber ein Spiel mehr als der Kosovo, der Dritter ist. Die ersten beiden Teams einer Gruppe qualifizieren sich für die Endrunde.

Tschechien - England 2:1 (1:1)

0:1 Kane (5.)

1:1 Brabec (9.)

2:1 Ondrásek (85.)

Tschechien: Vaclik - Coufal, Celustka, Brabec - Boril, Soucek, Kral, Masopust (90. Zmrhal), Darida, Jankto (83. Kopic) - Schick (65. Ondrásek)

England: Pickford - Trippier, Keane, Maguire, Rose - Henderson, Rice (88. Abraham), Sancho (73. Rashford), Mount (72. Barkley), Sterling - Kane

Schiedsrichter: Damir Skomina

Gelbe Karten: Jankto - Rose, Sterling, Henderson

Weitere Ergebnisse:

Portugal - Luxemburg 3:0 (1:0)

Island - Frankreich 0:1 (0:0)