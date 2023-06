In der Qualifikation zur Fußball-EM 2024 reichte Norwegen in Gruppe A auch ein Tor von Erling Haaland nicht zum Punktgewinn gegen Schottland. Der Premier-League-Torschützenkönig brachte die Skandinavier mit einem Elfmeter zunächst in Führung (61. Minute). In einer packenden Schlussphase drehten Lyndon Dykes (87.) und Kenny McLean (89.) dann jedoch die Partie zugunsten der Schotten, die die Gruppe A mit drei Siegen aus drei Spielen überraschend anführen.