Weltmeister Frankreich hat in der Qualifikation für die EM 2020 erstmals verloren. Nach zwei mühelosen Erfolgen zum Auftakt patzte die Équipe Tricolore am dritten Spieltag 0:2 (0:2) in der Türkei.

Der Düsseldorfer Kaan Ayhan brachte die Türken in Konya mit einem Kopfballtreffer in Führung (30. Minute). Cengiz Ünder erhöhte noch vor der Pause (40.). Für die Türkei ist es der dritte Sieg im dritten Spiel. Die mit all ihren Stars angetretenen Franzosen rutschten in der Gruppe H auf den zweiten Platz ab.

Italien siegte in Griechenland 3:0 (3:0). Nicolo Barella (23.), Lorenzo Insigne (30.) und Leonardo Bonucci (33.) trafen innerhalb von zehn Minuten. Der Europameister von 1968 hat in der Gruppe J als Tabellenführer beste Aussichten auf die Qualifikation.

Auch Belgien verbuchte mit einem 3:0 (2:0) gegen Kasachstan den dritten Sieg im dritten Spiel. Für den WM-Dritten von 2018 waren Dries Mertens (11.), Timothy Castagne (14.) und Romelu Lukaku (50.) erfolgreich. Belgien führt die Gruppe I an.

