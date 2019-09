EM-Qualifikation Goretzka fällt für Niederlande-Spiel aus

Leon Goretzka fällt für das EM-Qualifikationsspiel der DFB-Auswahl gegen die Niederlande am Freitag in Hamburg (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL, TV: RTL) aus. Der Mittelfeldspieler des FC Bayern München habe "eine leichte Einblutung, so dass er nicht spielen kann", sagte Bundestrainer Joachim Löw. Goretzka hatte deshalb schon bei den Bayern pausieren müssen.

Der Ausfall durchkreuzt Löws taktische Pläne, die er bereits im Hinspiel umgesetzt hatte: Wie in Amsterdam (3:2) wäre der 24-Jährige "eine Überlegung" für seinen Dreiersturm gewesen. Mit Leroy Sané muss eine weitere Offensivkraft ersetzt werden. Als "erste Optionen" für den verletzten City-Profi nannte der Bundestrainer den Leipziger Timo Werner oder Julian Brandt von Borussia Dortmund.

Kapitän Manuel Neuer wird gegen die Niederlande im Tor stehen. Ob Löw davor mit Dreier- oder Viererkette spielen lassen wird, ließ er offen. Auf den Außen dürften Lukas Klostermann und Nico Schulz agieren. Im Mittelfeld sind Toni Kroos und Joshua Kimmich unumstritten. Das gilt auch für Marco Reus und Serge Gnabry im Angriff. "Serge Gnabry spielt", sagte Löw: "Serge Gnabry spielt immer. Er ist für den Gegner schwer zu greifen."

Drei Tage nach dem Duell mit den Niederlanden tritt die DFB-Auswahl in Belfast gegen Nordirland an (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL, TV: RTL).