EM-Qualifikation Wijnaldum schießt Niederlande zum Sieg, Russland fährt zur EM

Weißrussland - Niederlande 1:2 (0:2)

Die Fußball-Nationalmannschaft der Niederlande bleibt nach sechs Spielen an der Spitze der Gruppe C, in der auch Deutschland spielt. Die Mannschaft von Trainer Ronald Koeman gewann 1:2 in Weißrussland.

Von Beginn an übernahmen die Niederlande die Kontrolle über das Spiel. Bis zum ersten Tor dauerte es etwa eine halbe Stunde: Nach einer Flanke von Quincy Promes traf Georginio Wijnaldum per Kopf (32. Minute), kurz darauf legte er mit einem Distanzschuss aus 20 Metern in den rechten Winkel nach (41.). Es war das fünfte Tor des Liverpool-Spielers in der sechsten Partie der EM-Qualifikation.

In der zweiten Hälfte begannen die Niederlande unkonzentriert, Weißrussland nutzte das aus. Denis Polyakov flankte auf Stanislav Dragun, der per Kopf den Anschluss erzielte (54.). Es war das erste Tor der Weißrussen in einem Heimspiel der laufenden EM-Qualifikation. zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr.

Sollte auch Deutschland sein Spiel am Abend gegen Estland gewinnen (20.45 Uhr; Liveticker SPIEGEL; TV: RTL), wären beide Teams zwar wieder punktgleich, die Niederlande sind im direkten Vergleich nach dem 4:2-Sieg im September aber im Vorteil.

Zypern - Russland 0:5 (0:2)

Russland ist nach Belgien und Italien das dritte Team, das sich für die EM 2020 qualifiziert hat. 5:0 gewann das Team auf Zypern. Denis Cheryshev (9.) und Magomed Ozdoev (23.) trafen in der ersten Hälfte. Kurz nach dem 0:2 sah Zyperns Konstantinos Laifis die Rote Karte (28.). In Unterzahl kamen die Gastgeber nicht mehr zum Anschluss. Artem Dzyuba (79.), Aleksandr Golovin (89.) und erneut Cheryshev (90.) trafen zum Endstand.

In der Gruppe I hat Russland den zweiten Platz hinter Belgien nun sicher. Sieben ihrer acht Gruppenspiele gewannen die Russen, nur in Belgien hatte das Team verloren. Mitte November steht das Rückspiel in Russland an, dann geht es für beide Teams noch um den Gruppensieg.

Weitere Ergebnisse

Kasachstan - Belgien 0:2

Ungarn - Aserbaidschan 1:0