Die portugiesische Nationalmannschaft hat sich mit einiger Mühe für die Europameisterschaft 2020 qualifiziert. In der Gruppe B verteidigte der Europameister dank eines 2:0 in Luxemburg den zweiten Tabellenplatz. Bruno Fernandes per Flachschuss (39. Minute) und Cristiano Ronaldo, der einen Abpraller aus kurzer Distanz über die Linie drückte (86.), erzielten die Treffer.

Dabei hatte Portugal zwischenzeitlich um die Qualifikation bangen müssen: Im Parallelspiel war der direkte Konkurrent Serbien früh gegen die Ukraine in Führung gegangen (Endstand: 2:2), während sich auf dem unebenen Platz des luxemburgischen Josy-Barthel-Stadions eine überraschend ausgeglichene Partie entwickelte.

Nach Abpfiff schimpfte Torschütze Ronaldo über den "Kartoffelacker": "Ich weiß nicht, wie Mannschaften auf unserem Level auf diesen Plätzen spielen sollen", haderte der Juventus-Profi, dem nach seinem 99. Länderspiel-Tor nur noch ein Treffer fehlt, um als zweiter Spieler nach dem Iraner Ali Daei (109 Tore) die 100-Tore-Grenze zu knacken.

England beendet Qualifikation siegreich

Im kosovarischen Pristina holte die englische Nationalmannschaft zum Abschluss eines überzeugenden Qualifikationsturniers einen 4:0-Auswärtssieg. In einer anfangs ausgeglichenen Partie brachte Harry Winks von Tottenham Hotspur die "Three Lions" mit seinem ersten Länderspieltreffer in Führung (32.), in der zweiten Halbzeit legte Teamkollege Harry Kane nach einem Abwehrfehler das 2:0 nach (79.).

Damit ist Kane erst der dritte Spieler nach Zlatan Ibrahimovic und Zlatko Zahovic, der in allen acht Spielen einer EM-Qualifikation mindestens ein Tor erzielen konnte. Manchester Uniteds Marcus Rashford (83.) und Mason Mount vom FC Chelsea, der ebenfalls sein Tor-Debüt feierte (91.), sorgten für den Endstand.

Steven Paston/DPA

Begleitet wurde das Spiel in Pristina von zahlreichen Gesten der Solidarität mit der englischen Nationalmannschaft seitens kosovarischer Fans. Unter anderem zeigten die Kosovaren zur englischen Nationalhymne vor Anpfiff eine Choreografie, die das Gästeteam willkommen hieß und optisch auf die "Poppy" anspielte - eine Mohnblüte, mit der in Großbritannien jährlich zum 11. November den gefallenen Streitkräften gedacht wird. Während anderer Auswärtsspiele in der Gruppe A waren die Engländer deutlich weniger respektvoll empfangen worden: Gegen Montenegro und zuletzt gegen Bulgarien hatte es rassistische Beleidigungen in Richtung einiger Nationalspieler gegeben.